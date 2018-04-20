ЦБ выделит 350 млн рублей на докапитализацию Автовазбанка

«Банк России утвердил изменения в план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Акционерного общества АВТОВАЗБАНК (рег. № 23) (далее — АО Банк АВБ, Банк), которыми предусмотрено выделение Банком России финансирования на осуществление мероприятий по докапитализации Банка в размере 350 млн рублей», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор отмечает, что данные средства будут направлены на приобретение дополнительного выпуска акций Автовазбанка.

Ранее Банк России [утвердил] (https://rns.online/finance/TSB-utverdil-plan-finansovogo-ozdorovleniya-avtovazbanka-cherez-FKBS-2018-04-04/) план финансового оздоровления Автовазбанка через ФКБС.