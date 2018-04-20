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Фасад жилого дома разрушается в Павловском Посаде
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Фасад жилого дома разрушается в Павловском Посаде 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Павловском Посаде жильцы одного из домов боятся выходить из собственного подъезда ‐ фасад здания разрушается, в любой момент на голову может упасть кирпич.
Кирпичная кладка начала разрушаться с приходом тепла — в начале весны у здания протекла крыша. По рассказам местных жителей, чинили ее две недели, за это время фасад успела залить вода.
Нам ответили, что проблема будет решена в течение определенного периода времени. Понимаете, что это небезопасно, в первую очередь, для детей
— Валентина Астафьева, местная жительница.
Этот фасад нельзя было починить раньше — объясняет главный инженер управляющей компании. По его словам, ремонтировать разрушенную кладку при минусовой температуре бессмысленно, но теперь, когда на улице стабильный плюс, починить обещают не только самый опасный участок, но и все остальные проблемные места фасада.
Подробности — в сюжете «360».
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