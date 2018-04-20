До 7,8% снизились инфляционные ожидания россиян

Инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев в апреле снизились до 7,8%, сообщает в пятницу Газета.ru.

«В апреле 2018 года прямая оценка ООО «инФОМ» инфляционных ожиданий населения на следующие 12 месяцев, рассчитанная по ответам на вопрос об уровне инфляции, снизилась в соответствии со сложившимся трендом (7,8% по сравнению с 8,5% в марте)», — говорится в сообщении.

В Центробанке отметили, что опрос проходил до увеличения курсовой волатильности на фоне ужесточения санкций.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев сообщил, что регулятор ожидает инфляцию в июне на минимальном уровне.