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До 7,8% снизились инфляционные ожидания россиян
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До 7,8% снизились инфляционные ожидания россиян 

РИАМО 34 минуты назад
Фото: РИАМО
Инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев в апреле снизились до 7,8%, сообщает в пятницу Газета.ru.
«В апреле 2018 года прямая оценка ООО «инФОМ» инфляционных ожиданий населения на следующие 12 месяцев, рассчитанная по ответам на вопрос об уровне инфляции, снизилась в соответствии со сложившимся трендом (7,8% по сравнению с 8,5% в марте)», — говорится в сообщении.
В Центробанке отметили, что опрос проходил до увеличения курсовой волатильности на фоне ужесточения санкций.
Ранее директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев сообщил, что регулятор ожидает инфляцию в июне на минимальном уровне.
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