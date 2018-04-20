Ещё
Дайвер обнаружил 10 снарядов времен Великой Отечественной под Севастополем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дайвер обнаружил 10 снарядов времен Великой Отечественной под Севастополем 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Взрывотехники подорвали десять 150-миллиметровых артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны, которые севастопольский дайвер случайно обнаружил в районе бухты Гильзовая, сообщила пресс-служба Росгвардии. Опасные находки сняли на видео.
Сам дайвер благоразумно решил не трогать боеприпасы, которые он обнаружил под камнями примерно в 25 метрах от берега. После погружения сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН «Беркут» поняли, что безопасно поднять произведенные в фашистской Германии снаряды на поверхность не получится из-за сильной коррозии — море и время сделали свое дело. Обезвредили их прямо под водой с помощью накладных зарядов.
После этого водолазы отправились на исследование прибрежной зоны, где могут находиться еще десятки таких «весточек войны».
Вести.Ru: последние новости
Алюминий дорожает на новостях от Rio Tinto по РусАлу ФССП проведет акцию "Узнай о своих долгах" Россия докажет уничтожение западных ракет в Сирии и не даст ее развалить
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание331
«Весь салон залит кровью»129
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей169
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-40033
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть48
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:51
В России может резко подорожать сотовая связь
Личный счет
00:54
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей
США В мире
00:24
Чёрный кот свалился с 9 этажа и убежал
Происшествия Общество
03:21
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
Общество Новости Москвы
03:10
Реконструкция комплекса «Зарядье» завершена
Новости Москвы
05:41
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-400
США Ближний Восток
00:11
Кот сбил беспилотник
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение