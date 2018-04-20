Псковичи не заплатили в городскую казну более 200 тысяч рублей штрафов за парковку в зелёной зонеЗа IV квартал 2017 года… 

По состоянию на 01 января 2018 года просроченная дебиторская задолженность по видам неналоговых доходов составила 212 тыс. 314 рублей, сообщил начальник УГХ Пскова Алексей Захаров в сводном отчёте об исполнении бюджета за 2017 год. По его данным, эта задолженность состоит из неуплаты штрафов населения за парковку на зеленой зоне. Отметим, задолженность по штрафам, постановления о назначении которых выносит псковская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования, составила 937 тыс. рублей; по постановлениям административной комиссии задолженность — 4 млн 563 тыс. рублей. Задолженность по плате за размещения нестационарных торговых объектов — 2 млн 632 тыс. рублей. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».