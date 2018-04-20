Первые весенние цветы расцвели на Таганае

Весенние цветы распустились в национальном парке «Таганай» на территории Челябинской области . Об этом сотрудники учреждения рассказали в социальных сетях.

Примечательно, что первые цветочки на Таганае заметили в День подснежника, который в мире отмечали накануне, 19 апреля. Однако это вовсе не подснежники. Нежные первоцветы, которые туристы видят весной на таганайских солнцепёках, — это ветреницы. В парке их произрастает пять видов: лесная, дубравная, пермская, алтайская и уральская.

«В этом году первые ветреницы распустились у дороги к роднику в Центральной усадьбе. Это позже, чем обычно — весна задержалась. Но придёт тепло, и они появятся повсюду, став первым украшением проснувшегося после зимы леса», — отмечают сотрудники нацпарка «Таганай».

Отметим, что самая распространённая в парке — это ветреница дубравная. Она зацветает только на 10-12 год жизни. А ветреница уральская является лесным эндемиком Урала и занесена в Красные Книги России и Челябинской области.

Напомним, национальному парку «Таганай» недавно исполнилось 27 лет. Руководство учреждения планирует обустроить для туристов ещё больше живописных троп. А летом на территории Челябинской облсти будет официально создан биосферный резерват «Горный Урал».