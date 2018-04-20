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Бованенково и шельфы Арктики могут давать 400-450 миллиардов кубометров газа в ‎2050-2080 годах
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Бованенково и шельфы Арктики могут давать 400-450 миллиардов кубометров газа в ‎2050-2080 годах 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
По мнению генерального директора Сибирского научно-аналитического центра Анатолия Брехунцова, у Ямала хорошее будущее не только на шельфе, но и по суше.
«Недра Ямала богаты газом и нефтью. Газом, конечно, в большей степени. У нас есть оценки запасов и ресурсов природного газа вплоть до ‎2050-2075 годов. Сейчас стоит вопрос о разумности использования этих богатств, и думать следует не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем. Мы все время поднимаем вопрос о том, что Арктика должна развиваться по продленному сценарию, рассчитанному на 50-70 лет. Нельзя быть временщиками, сегодня у нас очень серьезные проекты, такие как Бованенково, арктические шельфы, которые могут давать 400-450 миллиардов кубометров газа в ‎2050-2080 годах», — сказал Брехунцов.
Ресурсная база СПГ-проектов НОВАТЭКа на полуостровах Ямал и Гыдан позволяет выйти, по его словам, на производство 70-100 млн тонн сжиженного газа и развивать мощности на далекую перспективу в 50-70 лет.
По словам Анатолия Брехунцова, северной части Ямала не хватает хорошей транспортной инфраструктуры — нужно развивать железные дороги, аэропорты, морские порты, нормальное речное судоходство, но без помощи федерального центра этого не сделать.
«Сам принцип развития ямальских городов должен базироваться на том, что это длительное развитие», — отметил он.
«Еще один вопрос — кадровый. На возводимых в Арктике стратегических объектах должны работать, в том числе, и коренные жители Ямала, Югры, Тюменской области. Нужна хорошая длительная программа по подготовке этих специалистов. Завод по производству сжиженного газа (Ямал СПГ) построен, и только для его обслуживания необходимо 1500 специалистов. Все мы понимаем, что они работают вахтовым методом, поэтому итоговая цифра — уже 3 тыс. специалистов. За один год их не подготовишь, нужны продуманные меры. Это мы сейчас говорим только о самой эксплуатации завода, но там же еще необходим обслуживающий персонал, таможенники, пограничники, специалисты судоходства. До окончания строительства завода в Сабетте проживало 36 тыс. человек, даже если взять по 10 квадратных метров на человека, то надо 360 тыс. квадратных метров быстровозводимого жилья», — рассказал Анатолий Брехунцов.
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