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ЦБ: инфляционные ожидания россиян снизились
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ЦБ: инфляционные ожидания россиян снизились 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев в апреле снизились до 7,8%. Об этом сообщается на сайте Банка России.
"В апреле 2018 года прямая оценка ООО «инФОМ» инфляционных ожиданий населения на следующие 12 месяцев, рассчитанная по ответам на вопрос об уровне инфляции, снизилась в соответствии со сложившимся трендом (7,8% по сравнению с 8,5% в марте)", — заявили в ЦБ.
Регулятор отметил, что опрос проходил до увеличения курсовой волатильности на фоне ужесточения санкций.
Ранее директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев сообщил, что регулятор ожидает инфляцию в июне на минимальном уровне.
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