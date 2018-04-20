Программа празднования 9 Мая 2018 в Новосибирске

Уже 25 апреля стартует акция «Георгиевская ленточка». Более 400 тысяч ленточек раздадут волонтеры на улицах городов и сел. 5 мая в 15.00 запланировано торжественное открытие фонтанов в Новосибирске , мероприятие пройдет на площади возле ГПНТБ.

Накануне, 8 мая Основные праздничные торжества пройдут в Новосибирске.

8 мая в 15.00 — Торжественное собрание и праздничный концерт «Мы наследники великой Победы» в Театре оперы и балета. На мероприятии ожидается около 1200 приглашенных: участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда, члены организаций «Дети войны», руководители областных и муниципальных органов власти и др.

8 мая в 22.00 — акция «Свеча памяти» на Монументе Славы, а также монументах и мемориалах других муниципальных районов области. Ожидается, что в этом году в акции примут участие более 10 тысяч человек.

Также запланирован целый ряд мероприятий по возложению цветов и венков непосредственно в День Победы. 9 Мая в 9.15 — возложение корзины цветов к бюсту маршала Александра Покрышкина . В 14.30 — врио губернатора НСО Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть возложат венки и цветы на мемориальном воинском захоронении «Раненый воин» на Заельцовском кладбище.

В День Победы 2018

9 Мая в 10.00 — на площади Ленина состоится парад войск Новосибирского гарнизона. В параде примут участие более 1700 военнослужащих, 40 единиц техники и авиации. Для наблюдения за парадом на площади будут установлены две трибуны для ветеранов Великой Отечественной войны.

9 Мая в 10.45 — шествие «Бессмертного полка» — сразу после окончания парада. В прошлом году количество участников составило более 250 тысяч граждан в Новосибирске и более 200 тысяч человек в других населенных пунктах области.

9 Мая в 12.00 — после прохождения «Бессмертного полка» у Дома офицеров пройдет праздничная интерактивная программа для участников шествия.

9 Мая в 13.30 — начало легкоатлетической эстафеты памяти маршала А. Покрышкина на пл. Ленина.

9 Мая, 18.00 — 22.00 — праздничная программа на пл. Ленина, которая закончится праздничными фейерверками и артиллерийским салютом.

Телемарафон 9 Мая Прямую трансляцию всех праздничных мероприятий для телезрителей Новосибирской области в течение всего дня будет вести телеканал ОТС.

Семь салютов: время и место

9 Мая, 21.50 — 22.00 — салют в Первомайском сквере, на площади Пименова (ГПНТБ), Мемориальном комплексе «Монумент Славы», на площадке возле спортивного комплекса «Локомотив» в Первомайском районе. В Академгородке салют пройдет на двух площадках: у ДК Академия (ул. Ильича) и на территории детской музыкальной школы №9 (ул. Молодости).