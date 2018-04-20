Княгинино: новый поворот

Дмитрий Тараканов, глава местного самоуправления Княгининского района Нижегородской области Княгинино : новый поворотКнягининский район далеко не самый крупный в Нижегородской области и пока даже не самый известный. Но есть ощущение, что через пару-тройку лет в Княгинино будут приезжать чиновники и туристы «с целью обогащения опытом». Всё дело в том направлении развития, которое выбрали княгиницы.

Глава Княгининского района Дмитрий Тараканов — самый молодой среди глав в Нижегородской области. Ему 37 лет, и с 2001 года он руководит собственным бизнесом. Два с половиной года назад список его полномочий расширился до размеров района. И в управление муниципальным образованием Дмитрий Тараканов привнёс принципы работы из успешного бизнеса. — Наш район традиционно сельскохозяйственный, имеет «трёх китов» в сфере промышленности и образования: это АО «Княгининское молоко», АО «Княгининская швейная фабрика» и Нижегородский государственный инженерно -экономический университет — это единственный расположенный не в Нижнем Новгороде вуз с областным финансированием, — объясняет Дмитрий Александрович. — Все они показывают хороший рост, успешно работают, обеспечивая княгининцев зарплатой, а местный бюджет — налогами. Вообще наш район пока дотационный. Но я прекрасно понимаю: намного эффективнее зарабатывать деньги самим, а не просить. А заработок района — это его налоги. Соответственно, наша задача — обеспечить предприятия и организации возможностью спокойно работать и привести в район инвесторов, чьи налоговые отчисления также пойдут в местный бюджет. Дмитрий Тараканов уверен: привлекать инвестора нужно хорошо развитой инфраструктурой, общим ощущением подъёма экономики и покупательской способности, комфортной городской средой.

— Ещё одна наша задача — это удержание молодёжи, — говорит глава района.

— Сегодня за счёт вуза Княгинино стал самым студенческим городом Европы.

Но многие молодые люди, отучившись здесь, возвращаются домой, в Нижний Новгород, Дзержинск, другие города…

Мы же хотим оставить их здесь. Значит, нужно сделать для них Княгинино таким же привлекательным, удобным и перспективным, как их родные города. То есть речь опять заходит о формировании комфортной городской среды. И эту задачу Дмитрий Тараканов решает несколько непривычными для многих глав способами.

— Наверное, всё дело в том, что мы прошли обучение по программе развития моногородов в Сколково и РАНХиГС , — рассказывает Дмитрий Александрович. — И это была лучшая программа обучения из всех, какие мне приходилось посещать. После её прохождения мы поняли, что интуитивно двигались в правильном направлении и получили инструменты, которые позволили нам делать это намного эффективнее.

Одна из проблем многих городов (в том числе это была и проблема Княгинино) — люди очень мало разговаривают друг с другом. — Три наших «кита» — «Княгининское молоко», швейная фабрика, университет — практически не общались,

— вспоминает Тараканов. — Причём все эти три компании — успешные. Молоко «Княгинино» можно встретить в любом крупном сетевом супермаркете. Кстати, «Княгинино», а не «Княгининское молоко» — это тоже элемент продвижения нашего города: мы хотим, чтобы качественный продукт у наших покупателей ассоциировался с городом в целом. Фуражки нашей швейной фабрики носят участники ежегодных Парадов Победы на Красной площади Москвы , а вуз каждый год пополняетсяновыми студентами, выстраивая системы непрерывного образования от среднего технического до аспирантуры.

Но взаимодействие — минимальное. И тогда глава района начал вовлекать руководителей и коллективы компаний в совместные общегородские проекты— те, что объединяли людей, позволяли найти точки соприкосновения, даже, возможно, сдружиться. — И люди начали общаться! Сейчас они уже сами предлагают идеи, которые разработали вместе с представителями других компаний, — делится глава района. — Это правильно! Потому что чем больше княгининцев будут вовлечены в процесс развития города и посёлков, тем результат будет лучше.