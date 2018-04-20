Ввозить китайскую «хохлому» в Россию могут запретить

Чтобы иностранные подделки не вытесняли с российского рынка изделия отечественных народных промыслов, могут ввести запрет на продажу на территории России изделий зарубежных компаний, которые копируют наше национальное достояние. Такую идею Национального союза народных художественных промыслов поддержала зампредседателя Комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко

Запрет на продажу иностранными организациями, например, ложек «под хохлому», может быть сделан поправками в Гражданский кодекс России и закон «О народных промыслах», сказала депутат на Совете по развитию правовой охраны дизайна при Роспатенте 20 апреля.

«Понадобится, скорее всего, поручение Минпромторгу , чтобы такие изделия задерживали на таможне. Но нужно чётко определить художественно-стилевые особенности изделий, чтобы таможенникам было чем руководствоваться», — добавила замруководителя Роспатента Любовь Кирий.

По мнению председателя правления Национального союза народных художественных промыслов Вячеслава Долгова, нужно не только ограничить ввоз в страну подделок народных промыслов в России, но и зарегистрировать художественно-стилевые особенности таких изделий, чтобы по сути закрепить право использовать их за соответствующими фабриками, например, «Гжель» или «Жостово».

Но вряд ли это получится сделать, потому что на сегодняшний день существует слишком много вариантов использования народных промыслов, например, в уникальном дизайне отечественных модельеров, считает Наталья Костенко.

«Я поддерживаю, что нужно запретить иностранным компаниям ввозить, например, жостовские подносы и продавать их у нас. Но не думаю, что надо запрещать нашим гражданам и организациям использовать элементы народных промыслов, так как это может остановить развитие народного промысла и творчество наших дизайнеров», — сказала депутат.

28 марта в Госдуму был внесён законопроект Натальи Костенко, предполагающий возникновение временной правовой защиты от плагиата промышленного образца (внешнего вида, дизайна изделия) с момента публикации заявки на патент, а не его получения. Эта инициатива может быть расширена новыми поправками для защиты народных промыслов, сообщила депутат.