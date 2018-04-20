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В столице начинают работать ярмарки выходного дня
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В столице начинают работать ярмарки выходного дня 

Вести.Ru 19 минут назад
Фото: Вести.Ru
После зимнего перерыва в Москве начинают работу ярмарки выходного дня. По всему городу откроются около сотни площадок, где можно купить свежие овощи, фрукты, рыбу, мясо. Места фермеры получают бесплатно. Откуда они везут свой товар, и как будут работать торговые точки?
Одна из самых популярных ярмарок выходного дня — у станции метро 1905 года. Здесь представлена продукция из 10 регионов России — в том числе из Дагестана, Тамбова, Липецка, Белгорода. На прилавках — ассортимент и урожай пока в основном прошлого года. Но есть и парниковые овощи, которые созрели уже в этом сезоне.
Где располагаться ярмаркам, решали сами горожане. К их мнению прислушались. В этом сезоне в столице откроются 102 площадки в каждом районе Москвы. А вообще цель таких ярмарок — чтобы москвичи могли покупать фермерскую продукцию без посредников.
— Свежее, нравится уже — что попробовал, за тем и приходишь.
Но прежде чем продукцию начнут отпускать покупателю, овощи и фрукты проходят анализ на наличие вредных веществ, прежде всего на нитраты.
Свою продукцию в столицу на ярмарки везут фермеры из пятидесяти регионов страны — из Белгорода и Рязани, Ростова и Кабардино-Балкарии.
Высокий спрос и среди горожан. В прошлом году ярмарки выходного дня посетили 70 миллионов человек. За прошлый сезон на московском рынке отечественные фермеры смогли реализовать 70 тонн своей продукции.
Это первая серия ярмарок выходного дня. Продлится она до начала июля. Всего их будет три. Самый популярный для фермеров сезон начнется в августе и продолжится практически всю осень. Тогда на прилавках можно будет увидеть любимую москвичами продукцию с полей южного и центрального регионов.
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