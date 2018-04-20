Группу теплолюбивых афалин заметили в холодных водах у берегов Канады

Группу бутылконосных дельфинов ‐ афалин заметили у берегов Канады . Это необычно, потому что этот вид любит теплую воду. Об этом свидетельствуют данные журнала Marine Biodiversity Records.

Учены заметили около 200 особей у берегов Ванкувера — острова на тихоокеанском побережье Канады, которые плыли в компании 70 малых касаток — этих животных также впервые заметили в этом районе.

Такое явление удивило исследователей, ведь ученые полагали, что эти животные теплолюбивые. Кроме того, примечательна была и небольшая компания из касаток.

Согласно исследовательским работам, с 2013 года воды западной части Тихого океана стали теплее. Вероятно, поэтому дельфины приплыли к Ванкуверу.

Афалины довольно распространенный вид дельфинов. Они встречаются в умеренных и теплых водах Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Эти млекопитающие вырастают до трех метров в длину и весят от 150 до 300 килограммов. Исследования показывают, что афалины очень развитые — они могут подражать человеку и отслеживать собственное поведение, обобщать правила и работать с абстрактными понятиями (например, понимать, что такое «одинаковое» и «разное»). Они также входят в число немногих животных, которые в состоянии узнавать себя в зеркале — обычно такая способность связана с наличием самосознания.

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