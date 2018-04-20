Глава ВШЭ назвал самые болезненные сферы готовящихся контрсанкций

МОСКВА , 20 апреля. / ТАСС /. Сфера редкоземельных металлов, транспортный коридор через Россию и возможный отказ от жестких ограничений на использование интеллектуальной собственности являются самыми болезненными направлениями готовящихся контрсанкций РФ в ответ на ограничительные меры США

В пятницу в Госдуме проходит совещание с представителями заинтересованных ведомств, деловым сообществом, ректорами ведущих российских вузов, политологами и экспертами, посвященное законопроекту «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств».

"У нас есть несколько болезненных для наших партнеров направлений контрсанкций, которые на сегодняшний день обсуждаются: транспортный коридор через Россию, редкоземельные металлы, где доля России очень высока", — сказал Кузьминов. «И применительно к западным компаниям это потенциальная возможность отказа России от очень жестких ограничений на использование интеллектуальной собственности, которые стали результатом переговоров по вступлению РФ в ВТО », — отметил он.

При этом глава ВШЭ предостерег от введения зеркальных мер. «Мне кажется, что в первую очередь нам надо исходить из того, что размер экономик России и США разный, чисто экономический эффект зеркальных контрсанкций будет более неприятен для российской экономики», — подчеркнул он. «Мы такими глупостями заниматься не должны — вводить зеркальные санкции и запрещать те или иные виды критически важного для нас импорта, технологического сотрудничества с западными кампаниями», — убежден Кузьминов.