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Министр экономики САР призвал компании из РФ активно инвестировать в восстановление страны
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Министр экономики САР призвал компании из РФ активно инвестировать в восстановление страны 

ТАСС 24 минуты назад
ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Министр экономики и внешней торговли Сирии Мухаммед Самир Халиль пригласил российских инвесторов принимать активное участие в восстановлении экономики страны, так как в САР существует широкое поле деятельности. Об этом он заявил в пятницу в кулуарах Ялтинского международного экономического форума, отвечая на вопрос ТАСС об участии России в процессе реанимирования сирийского народного хозяйства.
"Мы находимся на этапе быстрого восстановления экономики, и я приглашаю все российские компании активно принять участие в инвестировании и процессе восстановления нашей страны. Я считаю, что сейчас самое время для вложений в будущее сирийской экономики", — сказал он.
По словам министра, существующие экономическая политика и законодательство САР создают благоприятные условия для работы зарубежных организаций в республике. «У нас есть правовая база оптимальная для работы иностранных компаний в Сирии, и также работаем над ее усовершенствованием, чтобы создать условия для комфортной работы иностранных инвесторов», — отметил Мухаммед Самир Халиль.
Политик также подчеркнул, что «на фоне тех побед, которые осуществляет правительственная армия в освобождении районов Сирии, благодаря поддержке российских ВКС», страна в ближайшее время станет «самой большой в мире строительной площадкой».
"Некоторые российские компании уже начали работу на территории Сирии, есть и другие компании, которые изучают ситуацию, чтобы наметить дорожную карту своей деятельности на территории страны", — добавил министр.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». Восстановлению экономики Сирийской арабской республики после войны будет посвящена отдельная сессия форума, в которой примет участие правительственная делегация САР, возглавляемая министром экономики и внешней торговли. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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