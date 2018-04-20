Министр экономики САР призвал компании из РФ активно инвестировать в восстановление страны

ЯЛТА, 20 апреля. / ТАСС /. Министр экономики и внешней торговли Сирии Мухаммед Самир Халиль пригласил российских инвесторов принимать активное участие в восстановлении экономики страны, так как в САР существует широкое поле деятельности. Об этом он заявил в пятницу в кулуарах Ялтинского международного экономического форума, отвечая на вопрос ТАСС об участии России в процессе реанимирования сирийского народного хозяйства.

"Мы находимся на этапе быстрого восстановления экономики, и я приглашаю все российские компании активно принять участие в инвестировании и процессе восстановления нашей страны. Я считаю, что сейчас самое время для вложений в будущее сирийской экономики", — сказал он.

По словам министра, существующие экономическая политика и законодательство САР создают благоприятные условия для работы зарубежных организаций в республике. «У нас есть правовая база оптимальная для работы иностранных компаний в Сирии, и также работаем над ее усовершенствованием, чтобы создать условия для комфортной работы иностранных инвесторов», — отметил Мухаммед Самир Халиль.

Политик также подчеркнул, что «на фоне тех побед, которые осуществляет правительственная армия в освобождении районов Сирии, благодаря поддержке российских ВКС», страна в ближайшее время станет «самой большой в мире строительной площадкой».

"Некоторые российские компании уже начали работу на территории Сирии, есть и другие компании, которые изучают ситуацию, чтобы наметить дорожную карту своей деятельности на территории страны", — добавил министр.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». Восстановлению экономики Сирийской арабской республики после войны будет посвящена отдельная сессия форума, в которой примет участие правительственная делегация САР, возглавляемая министром экономики и внешней торговли. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.