Скоростной трамвай до «Самара Арены» будет делать всего 5 остановок

Власти Самары уточнили маршрут движения скоростного трамвая. Он будет работать только в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу, а именно 17, 21, 25 и 28 июня, 2 и 7 июля.

— Составы будут следовать от улицы Спортивной (в районе железнодорожного вокзала) до стадиона «Самара Арена» с пятью остановками: музей имени Алабина, площадь Славы, улица Осипенко, КРЦ «Звезда и Барбошина поляна, — рассказали в администрации Самары.

Впрочем, на сайте „Транспортный оператор Самары“ указано, что трамвай будет следовать от улицы Тухачевского.

Схема маршрута

Маршрут получил номер S5. На линию выпустят 87 составов. Интервал движения составит всего 2 минуты.