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Ярмарки выходного дня возвращаются в столицу с 20 апреля
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Ярмарки выходного дня возвращаются в столицу с 20 апреля 

Управа района Южное Бутово 28 минут назад
Фото: Управа района Южное Бутово
С 20 апреля, по всей Москве вновь начинают свою работу ярмарки выходного дня. Как и раньше, места будут предоставляться бесплатно.
В этом году на ярмарках будет введено несколько новшеств. Впервые фермерским хозяйствам отдадут 20 процентов мест, выделяемых обычно для продажи овощей и фруктов. Еще одно нововведение, специальное торговое место на каждой ярмарке получат пенсионеры и инвалиды. Им разрешат продавать продукцию, выращенную на своих дачных участках. Как обычно, жители Москвы смогут купить продукцию отечественных фермеров.
На ярмарках также будут продавать товары из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии.
Для жителей района Южное Бутово будут работать три ярмарки, они расположатся по адресам: Вокзальная площадь, ул. Маршала Савицкого, напротив вл. 12, ул. Южнобутовская, вл. 50, корп. 4.
Фото взято: https://s9.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/10352442/inx960x640.jpg
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