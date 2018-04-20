В Зеленограде пройдет Праздник русских пельменей

Культурный центр «Доброволец», ресторан-корчма «Диканька» и творческое объединение «Карамельки» приглашают жителей Зеленограда на Праздник русских пельменей в «Диканьке», который состоится 22 апреля в 15.00 (Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 12).

Под руководством опытного шеф-повара пройдет мастер-класс по лепке пельменей. Ну и, конечно же, какой праздник без конкурсов, развлекательной программы и угощения! А угощение — это пельмени, которые любезно предоставит ИП Малетов Д. Е.

Участие бесплатное. Рекомендуемый возраст: 10+. Количество мест ограничено.

Запись по телефону 8 (977) 779-61-30.