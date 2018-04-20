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В Зеленограде пройдет Праздник русских пельменей
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В Зеленограде пройдет Праздник русских пельменей 

Префектура Зеленоградского административного округа 45 минут назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Культурный центр «Доброволец», ресторан-корчма «Диканька» и творческое объединение «Карамельки» приглашают жителей Зеленограда на Праздник русских пельменей в «Диканьке», который состоится 22 апреля в 15.00 (Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 12).
Под руководством опытного шеф-повара пройдет мастер-класс по лепке пельменей. Ну и, конечно же, какой праздник без конкурсов, развлекательной программы и угощения! А угощение — это пельмени, которые любезно предоставит ИП Малетов Д. Е.
Участие бесплатное. Рекомендуемый возраст: 10+. Количество мест ограничено.
Запись по телефону 8 (977) 779-61-30.
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