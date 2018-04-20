Банковские карты с биометрией, топ-5 лидеров цифрового банкинга и снова о курсе биткоина: финтех-дайджест

Привет, читатель! Неделя выдалась весьма насыщенной на новости. Особенно про Telegram, конечно. Но у нас не об этом, хотя…

Всего понемногу

Как банки подхватывают новейшие технологии и каким видится банк будущего? Массовая цифровая трансформация — следующий шаг человечества в статье Юлии Елисеевой.

«Райффайзенбанк» открывает секрет своей любви к Омску : «Мы собираем в Омске талантливых айтишников, которым близки наши ценности».

С мест сообщают, что с владельцев уже закрытых дебетовых карт требуют вернуть задолженность, о которой они никогда не слышали! В частности, отличился « Связной Банк ».

Бум технологий на блокчейне не означает массовую регистрацию интеллектуальной собственности. Так, на 18 заявок в Роспатент выдан только один патент на технологию, который бы не только включал в себя описательный характер, но и содержал решение технологических проблем.

И еще про блокчейн. Moody's предупреждает о рисках использования банками блокчейн-технологий! Якобы это может впоследствии снизить их кредитоспособность, несмотря на уменьшение издержек.

Что еще? Вот, к слову, любопытный материал! Жизнь ритейла зависит от инноваций и прогрессивных технологий, которые используются в компании. Именно поэтому желательно владеть знаниями о том, что в скором будущем появится на вооружении у конкурентов.

Что почитать на английском

Ради новых потребителей платежные системы идут на все новые и новые технологические ухищрения! Японская JCB выпустила пилотную версию пластиковой карты с биометрией. Точнее, со сканером отпечатка пальца.

Большой и детальный материал от MIT: анонимность криптовалют сильно преувеличена, и этим пользуются многие: структуры, близкие ко всяким силовым и ведомственным организациям, темные личности, преступники, мошенники и так далее. Честно, когда читаешь текст, перед глазами всплывают кадры из фильмов про хакеров, шпионов, ЦРУ ФСБ и прочие РКН.

Что там у биткоина?

Несмотря на то что в День космонавтики биткоин показал весьма приличный рост (стоимость доходила до отметки в $8400), курс продолжает оставаться не самым стабильным. Например, на днях один из пользователей криптовалюты продал монеты на 50 миллионов долларов, что весьма пагубно сказалось на графике цены.

Почему все это происходит? РБК пытается разобраться. Кстати, посмотрите на топ-10 прогнозов по цене «деда» от разных аналитиков со всего света. Полезно!

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Главный отраслевой доклад с РИФ 2018 — «Рунет Сегодня». Цифры, события, факты, тренды и прогнозы развития Рунета. Экосистема цифровой экономики России

Буду краток. Россия вошла в топ-5 лидеров цифрового банкинга в регионе EMEA по версии Deloitte Digital. Держите аналитический доклад Digital Banking Maturity 2018.

Будь бдителен, товарищ!

Мейлрушечка предупреждает: мошенники нашли новый способ украсть ваши деньги через интернет-опросы. Схема простая — на сайте все мигает и крутится, создается атмосфера живого общения, крупные суммы, известные бренды, ненапряжные опросы, пройдя которые, вам предложат заплатить «закрепительный платеж» в 152 рубля.

Очередная статья из серии «Как мошенники воруют ваши деньги с платежных карт». Какого-то эксклюзива там нет, но почитать для общего развития или рассказать другу — самое то!

Что еще?

А теперь обязательно прочтите вот этот материальчик — почему важно грамотно и своевременно объяснить ребенку, как обращаться с деньгами. Ведь планирование своего бюджета — один из самых полезных навыков, который будет с человеком всю жизнь.

На этом все. Спасибо за внимание. Делитесь дайджестом с друзьями и коллегами. Скоро увидимся!

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