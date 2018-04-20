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Авторский спектакль состоится в храме святых жен-мироносиц района Марьино
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Авторский спектакль состоится в храме святых жен-мироносиц района Марьино 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Марьинский вестник
В постановке заняты ученики воскресной школы «Патмос». Авторы сценария: Наталья Шатохина, Иван Ридэль, Елизавета Ридэль.
Спектакль состоится на территории храма по адресу улица Белореченская, дом 42 в 11.30. Приглашаются все желающие.
Через день, 22 апреля, в храме состоится престольный праздник. Божественную литургию, которая начнется в 8.30, возглавит епископ Воскресенский Савва.
После богослужения, в 11.30, состоится закладка камня в основание постоянного каменного храма в честь святых жен-мироносиц. (то)
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