Авторский спектакль состоится в храме святых жен-мироносиц района Марьино

В постановке заняты ученики воскресной школы «Патмос». Авторы сценария: Наталья Шатохина, Иван Ридэль, Елизавета Ридэль.

Спектакль состоится на территории храма по адресу улица Белореченская, дом 42 в 11.30. Приглашаются все желающие.

Через день, 22 апреля, в храме состоится престольный праздник. Божественную литургию, которая начнется в 8.30, возглавит епископ Воскресенский Савва.

После богослужения, в 11.30, состоится закладка камня в основание постоянного каменного храма в честь святых жен-мироносиц. (то)