Определен график отключения горячей воды в Зеленограде

В этом году планируется отключать районные тепловые станции на срок не более 10 дней. Так, первым воду отключат жителям Матушкино (1, 2, 3 и часть 4 мкрн) — с 15 по 24 мая.

Затем очередь района Силино и Старого Крюково (8, 9, 10, 11, 12 мкрн) — жители районов останутся без горячей воды с 13 по 22 июня.

Третьими в очереди будут районы Савелки и МЖК. Горячая вода будет отключена в части 3 мкрн, в 4, 5, 6, 7 мкрн и МЖК, а также Больничном комплексе, на ВКЗ и ЮПЗ с 17 по 26 июля.