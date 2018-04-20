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Определен график отключения горячей воды в Зеленограде
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Определен график отключения горячей воды в Зеленограде 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В этом году планируется отключать районные тепловые станции на срок не более 10 дней. Так, первым воду отключат жителям Матушкино (1, 2, 3 и часть 4 мкрн) — с 15 по 24 мая.
Затем очередь района Силино и Старого Крюково (8, 9, 10, 11, 12 мкрн) — жители районов останутся без горячей воды с 13 по 22 июня.
Третьими в очереди будут районы Савелки и МЖК. Горячая вода будет отключена в части 3 мкрн, в 4, 5, 6, 7 мкрн и МЖК, а также Больничном комплексе, на ВКЗ и ЮПЗ с 17 по 26 июля.
В Крюково (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 мкрн) и поселке Малино горячей воды не будет с 8 по 17 августа.
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