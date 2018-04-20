Врио главы Дагестана Васильев поздравил «Аргументы и факты» с юбилеем

По его словам, « АиФ » является одним из самых популярных печатных изданий России

«Поздравляю вас со знаменательным событием в общественно-политической и культурной жизни нашей страны — 40-летием еженедельника «Аргументы и факты», — сказано в телеграмме.

По словам Васильева, «АиФ» является ярким примером динамичного развития медиаресурса, удачно сочетающего новостной формат и аналитику, а также умеющего вести диалог с читателем, просвещать и развлекать.

«Аргументы и факты» являются одним из самых популярных печатных изданий России. Это несомненный бренд и знак качества, отметил врио главы республики.

«Отрадно, что в Дагестане выходит региональное приложение «АиФ», затрагивающее социально-значимые темы, стремящееся к объективной подаче информации о событиях и процессах в республике», — сказал Васильев.

В заключении он выразил убеждение в том, что издание и в дальнейшем сохранит доверие многочисленной аудитории, а также пожелал коллективу редакции новых творческих успехов и всего доброго.