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Врио главы Дагестана Васильев поздравил «Аргументы и факты» с юбилеем
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Врио главы Дагестана Васильев поздравил «Аргументы и факты» с юбилеем 

Аргументы и Факты 37 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
По его словам, «АиФ» является одним из самых популярных печатных изданий России
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев поздравил издание «Аргументы и факты» с 40-летием.
«Поздравляю вас со знаменательным событием в общественно-политической и культурной жизни нашей страны — 40-летием еженедельника «Аргументы и факты», — сказано в телеграмме.
По словам Васильева, «АиФ» является ярким примером динамичного развития медиаресурса, удачно сочетающего новостной формат и аналитику, а также умеющего вести диалог с читателем, просвещать и развлекать.
«Аргументы и факты» являются одним из самых популярных печатных изданий России. Это несомненный бренд и знак качества, отметил врио главы республики.
«Отрадно, что в Дагестане выходит региональное приложение «АиФ», затрагивающее социально-значимые темы, стремящееся к объективной подаче информации о событиях и процессах в республике», — сказал Васильев.
В заключении он выразил убеждение в том, что издание и в дальнейшем сохранит доверие многочисленной аудитории, а также пожелал коллективу редакции новых творческих успехов и всего доброго.
Ранее «Аргументы и факты» поздравили с юбилеем президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева и другие.
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