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Районная социальная служба Преображенки обслуживает на дому более тысячи человек
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Районная социальная служба Преображенки обслуживает на дому более тысячи человек 

Управа района Преображенское 35 минут назад
Фото: Управа района Преображенское
Социальная поддержка гарантирована всем льготникам нашего района.
В районном филиале «Преображенское» ТЦСО «Сокольники» действуют четыре отделения социального обслуживания на дому. Для каждого льготника составлена индивидуальная программа. Всего на надомном обслуживании состоят более тысячи льготников — среди них семь ветеранов и 28 участников Великой Отечественной войны, 10 тружеников тыла, один «чернобылец». Социальные работники с вниманием относятся к каждому человеку, нуждающемуся в поддержке. Это главный критерий их работы.
Стоит отметить, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что такой организованной и действенной системы льгот нет больше нигде. В Москве увеличены пособия матерям-одиночкам, многодетным семьям и ветеранам. Выплаты по малообеспеченности получают более 220 тысяч детей 125 тысяч семей.
Четыре с половиной миллиона жителей Москвы получают субсидии на оплату коммунальных услуг, на бесплатный проезд в столичном транспорте и на лекарства.
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