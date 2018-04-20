Районная социальная служба Преображенки обслуживает на дому более тысячи человек

Социальная поддержка гарантирована всем льготникам нашего района.

В районном филиале «Преображенское» ТЦСО «Сокольники» действуют четыре отделения социального обслуживания на дому. Для каждого льготника составлена индивидуальная программа. Всего на надомном обслуживании состоят более тысячи льготников — среди них семь ветеранов и 28 участников Великой Отечественной войны, 10 тружеников тыла, один «чернобылец». Социальные работники с вниманием относятся к каждому человеку, нуждающемуся в поддержке. Это главный критерий их работы.

Стоит отметить, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что такой организованной и действенной системы льгот нет больше нигде. В Москве увеличены пособия матерям-одиночкам, многодетным семьям и ветеранам. Выплаты по малообеспеченности получают более 220 тысяч детей 125 тысяч семей.

Четыре с половиной миллиона жителей Москвы получают субсидии на оплату коммунальных услуг, на бесплатный проезд в столичном транспорте и на лекарства.