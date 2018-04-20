Лучше Свиная голова, чем Ленин!

Финляндии министр культуры Сампо Терхо (Sampo Terho) и министр обороны Юсси Ниинистё (Jussi Niinistö) выступили с предложением переименовать парк имени Ленина в Хельсинки , сообщает «Хувудстадсбладет» (HBL).

«Жестокий большевистский тиран не заслуживает того, чтобы его именем называли парк в Хельсинки», — считают Терхо и Ниинистё.

В честь 100-летия независимости страны, которое отмечалось в 2017 году, они предлагают изменить название на парк Укко-Пекки. Министры объясняют, что имеют в виду президента Пэра Эвинда Свинхувуда (Pehr Evind Svinhufvud), который боролся за независимость Финляндии и был любим народом (фамилия президента переводится со шведского языка как «свиная голова» — прим. перев.). Вдобавок Укко-Пекка — шуточное наименования винтовки 7,65 мм калибра, которая была на вооружении в финской армии с 1930-х по 1950-е. Это оружие — финская версия русской винтовки Мосина.

Парк Ленина появился в финской столице 20 апреля 1970 года по инициативе Мирьям Туоминен (Mirjam Tuominen). Муниципалитет решил, что имя Ленина, который в свое время жил в Хельсинки, хорошо подходит этому парку неподалеку от советского посольства.

Читатели «Хувудстадсбладет» не остались равнодушными к новости о потенциальном переименовании. «Чего тянуть кота за хвост, — пишет анонимный пользователь, — сейчас самое время для парка Путина».