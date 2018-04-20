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Организация Городская реконструкция пятиэтажек обратилась с открытым письмом к мэру Москвы
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Организация Городская реконструкция пятиэтажек обратилась с открытым письмом к мэру Москвы 

Парламентская газета 34 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Уважаемый Сергей Семёнович!
Мы, граждане, избиратели, которые голосовали за Вас на выборах мэра в 2012 г. ВЫ — НАШ МЭР, мы этим гордимся и активно поддержим Вас на предстоящих выборах в сентябре. Ассоциация «Городские землевладельцы» готова предложить активную помощь Вашему избирательному штабу. Выражаем Вам признательность за огромные преобразования в Москве, в том числе работу в рамках закона о реновации, который позволит улучшить условия проживания более миллиона москвичей.
Благодарим за поддержку Проекта реконструкции пятиэтажек в Москве — это единственный шанс для тех домов, которые не вошли в программу реновации.
Основной целью Ассоциации «Городские землевладельцы» является оказание помощи обратившимся к нам инициативным собственникам МКД, объединённых в жилищно-строительные кооперативы, для реконструкции пятиэтажек с надстройкой за счёт инвесторов и застройщиков. В Москве 4000 пятиэтажек не вошло в программу реновации.
На сегодняшний день в ассоциацию вступило 27 ЖСК и 16 инициативных групп собственников, решивших реконструировать свои дома: ЖСК «1-й Войковский, 16К3»; ЖСК «Паперника, 21»; ЖСК «Паперника, 19»; ЖСК «Маршала Рыбалко, 14К3»; ЖСК «Аэродромная, 18»; ЖСК «Лодочная, 33»; ЖСК «Лодочная, 25»; ЖСК «Новоспасский»; ЖСК «Анадырский, 19/2»; ЖСК «Чусовская, 4К3»; ЖСК «Лобанова, 5»; ЖСК «Дмитровское шоссе, 17К1»; ЖСК «Кондратюка, 4»; ЖСК «Новикова-Прибоя, 4К2»; Новикова-Прибоя, 12К3; Большая Филёвская, 6К2; Новочерёмушкинская, 4К1; Новочерёмушкинская, 38К1; Крестьянский тупик, 14-16; Международная, 9; Малые Каменщики, 18К4 и другие.
В ассоциацию обращаются многочисленные застройщики и инвесторы, готовые вкладывать средства в реконструкцию жилых домов в Москве. Город, не тратя бюджетных средств, также получает целый ряд выгод и преимуществ в успешной реализации конкретных проектов, понизив социальное напряжение, подняв уровень доверия к власти.
Данный Проект является социальным и реализуется в интересах москвичей, собственников МКД, принявших решение остаться жить на своём месте, улучшив жилищные условия за счёт реконструкции своего дома на своей земле.
Мы, безусловно, понимаем свою ответственность, необходимость согласования наших планов проведения реконструкции с Градостроительными нормами и правилами, установленными Правительством Москвы. Ассоциация берёт на себя все организационные вопросы по работе с собственниками, объединёнными в ЖСК.
Убедительно просим Вас взять под личный контроль первые 10 домов в прохождении Градостроительной земельной комиссии, чтобы не терять времени, работая в полном взаимодействии с профильными структу­рами Правительства Москвы.
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