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Весенний запрет на ловлю рыбы вступит в силу в Петербурге
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Весенний запрет на ловлю рыбы вступит в силу в Петербурге 

РИА «ФедералПресс» 34 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С 20 мая в акватории Финского залива вводится традиционный запрет на вылов рыбы. В пресс-службе пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти поясняют, что это связано с наступлением периода нереста рыбы.
С 20 мая по 30 июня будет действовать запрет на вылов судака и леща. До 15 июня также будет запрещено ловить любую рыбу в бухтах Выборгского залива: Селезневской, Подберезовой, Малой Пихтовой.
Представители надзорных ведомств предупреждают о рейдах по побережью залива и напоминают, что за нарушение запрета ждет административное или уголовное наказание.
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