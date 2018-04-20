Весенний запрет на ловлю рыбы вступит в силу в Петербурге

С 20 мая в акватории Финского залива вводится традиционный запрет на вылов рыбы. В пресс-службе пограничного управления ФСБ по Петербургу Ленобласти поясняют, что это связано с наступлением периода нереста рыбы.

С 20 мая по 30 июня будет действовать запрет на вылов судака и леща. До 15 июня также будет запрещено ловить любую рыбу в бухтах Выборгского залива: Селезневской, Подберезовой, Малой Пихтовой.

Представители надзорных ведомств предупреждают о рейдах по побережью залива и напоминают, что за нарушение запрета ждет административное или уголовное наказание.