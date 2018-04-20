Многодетные семьи Подмосковья обеспечат земельными участками

Многодетным семьям Московской области предоставят до конца года не менее 2,5 тысяч земельных участков. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 20 апреля.

«Обеспечение многодетных семей земельными участками в первом квартале 2018 года исполнено на 62 процента. Поставлены на учет 34,7 тысячи семей, обеспечены землей 21,6 тысячи семей», — сказал замминистра имущественных отношений Московской области Александр Шишкин

В свою очередь министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев подчеркнул, что муниципалитеты должны находить возможности обеспечить льготников земельными участками. Если не хватает земли на своей территории — покупать в соседних муниципальных образованиях, пояснил он. Кроме того, по его словам, отдаленные муниципалитеты могут рассмотреть возможность покупки земли в соседних регионах на границе с Московской областью.

«Не забывайте, что помимо предоставления земельных участков, необходимо обеспечить инфраструктуру», — заключил Аверкиев.

Балашиха, В настоящий момент лидерами по обеспечению участками являются Лотошинский и Щелковский районы, городские округа Молодежный, Шаховская и Ступино . Среди отстающих — Протвино Электросталь , Дубна и Краснознаменск, говорится в сообщении.

26 октября Андрей Аверкиев сообщил, что за последние пять лет многодетным семьям, проживающим на территории Подмосковья, передали более 20 тысяч земельных участков.