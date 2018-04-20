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Жителям Красноярского края нужнее всего «диван», «коляска» и «кровать»
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Жителям Красноярского края нужнее всего «диван», «коляска» и «кровать» 

АиФ Красноярск 38 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Специалисты Avito проанализировали запросы россиян. У красноярцев тройку лидеров составили «диван», «коляска» и «кровать». Между прочим, складное спальное место вообще оказалось главным федеральным трендом. «Диван» находится на первом месте среди запросов в Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Самре Уфе и даже суровом Челябинске! Из общей тенденции выбились Москва, в которой нужнее всего «норковая шуба» и Казань, где не прожить без iPhone6. Столица Татарстана вообще оказалась уникальным городом. В ней шесть первых позиций в рейтинг запросов занимают iPhone, естественно, по убывающей от 6 к 4. Но на седьмом месте — всепобеждающий диван. В Москве диван лишь третий, на второй позиции расположились ботинки.
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