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В Волгоградской области насчитали 109 человек, старше 99 лет
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В Волгоградской области насчитали 109 человек, старше 99 лет 

АиФ Волгоград 40 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
ПФР сообщил, что в Волгоградской области проживает 109 долгожителей, отметивших свое 100-летие — 17 мужчин и 92 женщины.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ПФР, на вековой юбилей отметила ветеран труда и труженик тыла Василиса Малышева, жительница Центрального района города. Стаж работы у нее составляет около 40 лет.
«За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны Василиса Михайловна награждена почетным званием «Труженик тыла». Большую часть мирной жизни она работала инженером», — рассказали в пресс-службе. Замначальника УПФР в Центральном районе Светлана Кильдюшева поздравила пенсионерку.
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