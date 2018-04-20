В Волгоградской области насчитали 109 человек, старше 99 лет

ПФР сообщил, что в Волгоградской области проживает 109 долгожителей, отметивших свое 100-летие — 17 мужчин и 92 женщины.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ПФР, на вековой юбилей отметила ветеран труда и труженик тыла Василиса Малышева, жительница Центрального района города. Стаж работы у нее составляет около 40 лет.

«За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны Василиса Михайловна награждена почетным званием «Труженик тыла». Большую часть мирной жизни она работала инженером», — рассказали в пресс-службе. Замначальника УПФР в Центральном районе Светлана Кильдюшева поздравила пенсионерку.