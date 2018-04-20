В Челябинске продлят маршрут троллейбуса, связывающего центр и Тракторозаводский район

В «ЧелябГЭТ» решили продлить маршрут троллейбуса № 19. От парка имени Гагарина он будет ходить до ТЭЦ-3 и заезжать в посёлок Первоозёрный, где раньше у него была конечная.

Обновлённый маршрут № 19 станет альтернативой 21-му троллейбусу «Вокзал» — «ТЭЦ-3», который раньше работал как садовый.

— Первое время троллейбус будет ходить до ТЭЦ-3 по выходным. Это 21 и 22 апреля, а также с 28 апреля по 2 мая. В будни только до Первоозёрного, — уточнили в «Горэлектротрансе». — С 3 мая новый маршрут будет действовать и в будни.