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В Челябинске продлят маршрут троллейбуса, связывающего центр и Тракторозаводский район
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В Челябинске продлят маршрут троллейбуса, связывающего центр и Тракторозаводский район 

74.ru 40 минут назад
Фото: 74.ru
В «ЧелябГЭТ» решили продлить маршрут троллейбуса № 19. От парка имени Гагарина он будет ходить до ТЭЦ-3 и заезжать в посёлок Первоозёрный, где раньше у него была конечная.
Обновлённый маршрут № 19 станет альтернативой 21-му троллейбусу «Вокзал» — «ТЭЦ-3», который раньше работал как садовый.
— Первое время троллейбус будет ходить до ТЭЦ-3 по выходным. Это 21 и 22 апреля, а также с 28 апреля по 2 мая. В будни только до Первоозёрного, — уточнили в «Горэлектротрансе». — С 3 мая новый маршрут будет действовать и в будни.
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