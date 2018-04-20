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В Самарской области на время ЧМ-2018 запретят охоту с применением оружия
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В Самарской области на время ЧМ-2018 запретят охоту с применением оружия 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
На основании указа президента Российской Федерации «О внесении изменений в указ президента Российской Федерации „Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года“ подготовлен проект постановления правительства Самарской области о запрете охоты с применением огнестрельного оружия и (или) пневматического оружия с 25 мая по 25 июля 2018 года, сообщает региональный департамент охоты и рыболовства.
В связи с этим, охота на кабана и сурка с применением оружия в 2018 году будет проводиться с 26 июля.
По результатам жеребьевки, разрешения на охоту в общедоступных охотничьих угодьях будут действовать также с 26 июля 2018 года.
В настоящее время проект проходит необходимые согласования.
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