В Петрозаводске установят остановки, где будут продавать пирожные

Власти города заявили о проведении аукциона на размещение остановок с торговыми павильонами. Администрация Петрозаводска планирует провести аукцион на размещение остановок для реализации кондитерских, выпечных изделий и напитков, сообщает пресс-центр. Предполагается, что такие остановки появятся на пр. Первомайский, 36 и ул. Сулажгорская, 61. Мэрия предлагает хозяйствующим субъектам рассмотреть вопрос предоставления документов для получения решений о размещении нестационарных торговых объектов. Телефоны для связи: (8-814-2) 71-35-68, 71-34-62, факс 71-34-62. По материалам: ptzgovorit.ru