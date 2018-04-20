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В Петрозаводске установят остановки, где будут продавать пирожные
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В Петрозаводске установят остановки, где будут продавать пирожные 

Карельские вести 52 минуты назад
Власти города заявили о проведении аукциона на размещение остановок с торговыми павильонами.
Администрация Петрозаводска планирует провести аукцион на размещение остановок для реализации кондитерских, выпечных изделий и напитков, сообщает пресс-центр. Предполагается, что такие остановки появятся на пр. Первомайский, 36 и ул. Сулажгорская, 61.
Мэрия предлагает хозяйствующим субъектам рассмотреть вопрос предоставления документов для получения решений о размещении нестационарных торговых объектов. Телефоны для связи: (8-814-2) 71-35-68, 71-34-62, факс 71-34-62.
По материалам: ptzgovorit.ru
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