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РНПК подтвердила качество производства авиационного керосина
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РНПК подтвердила качество производства авиационного керосина 

АиФ Рязань 44 минуты назад
Фото: АиФ Рязань
Рязанская нефтеперерабатывающая компания подтвердила соответствие системы менеджмента качества в авиационной, космической и оборонной отрасли новым требованиям международного стандарта EN 9100:2016.
Чтобы оценить деятельность предприятия и управления качеством на предприятие приезжала независимая сертификационная организация. Во время тщательного аудита завод не только продемонстрировал высокий уровень управления рисками, качеством выпускаемой продукции, но продемонстрировал приверженность к постоянному улучшению и устойчивому развитию.
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