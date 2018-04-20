РНПК подтвердила качество производства авиационного керосина

Рязанская нефтеперерабатывающая компания подтвердила соответствие системы менеджмента качества в авиационной, космической и оборонной отрасли новым требованиям международного стандарта EN 9100:2016.

Чтобы оценить деятельность предприятия и управления качеством на предприятие приезжала независимая сертификационная организация. Во время тщательного аудита завод не только продемонстрировал высокий уровень управления рисками, качеством выпускаемой продукции, но продемонстрировал приверженность к постоянному улучшению и устойчивому развитию.