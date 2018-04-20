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На севере Карелии проведут ремонт ЛЭП
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На севере Карелии проведут ремонт ЛЭП 

Карельские вести 35 минут назад
Фото: Карельские вести
В этом году власти Карелии обещают провести работы в шести поселках района.
В нынешнем году в поселках Кестеньга, Амбарный, Тэдино, Плотина, Хетоламбино и Чупа будут отремонтированы 7 линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и одна ЛЭП напряжением 10 кВ, сообщает пресс-служба администрации Петрозаводска.
На этих энергообъектах заменят 120 опор и смонтируют 8,35 км нового провода. Работать на этих энергообъектах будут специалисты АО «ПСК», в соответствии с утверждённой Правительством Карелии Ремонтной программой на 2018-й год.
По материалам: ptzgovorit.ru
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