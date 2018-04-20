На севере Карелии проведут ремонт ЛЭП

В этом году власти Карелии обещают провести работы в шести поселках района.

В нынешнем году в поселках Кестеньга, Амбарный, Тэдино, Плотина, Хетоламбино и Чупа будут отремонтированы 7 линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и одна ЛЭП напряжением 10 кВ, сообщает пресс-служба администрации Петрозаводска

На этих энергообъектах заменят 120 опор и смонтируют 8,35 км нового провода. Работать на этих энергообъектах будут специалисты АО «ПСК», в соответствии с утверждённой Правительством Карелии Ремонтной программой на 2018-й год.