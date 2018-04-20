В Нижнем Новгороде обнаружили более 400 кг запрещенных фруктов из Польши, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республики Марий Эл.
Товар, запрещенный для ввоза в РФ, нашли 19 апреля на складах индивидуальных предпринимателей, которые торгуют фруктами и овощами. В коробках находились свежие груши сорта Конференция. По документам, страной происхождения является Польша.
«О польском происхождении груши свежей свидетельствовала маркировка на упаковке с продукцией. Но документы, подтверждающие фитосанитарный статус, отсутствовали», — сообщили в ведомстве.
Фрукты пришлось уничтожить.