Ещё
В Нижнем Новгороде обнаружили более 400 кг запрещенных фруктов из Польши
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нижнем Новгороде обнаружили более 400 кг запрещенных фруктов из Польши 

АиФ Нижний Новгород 23 минуты назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде обнаружили более 400 кг запрещенных фруктов из Польши, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республики Марий Эл.
Товар, запрещенный для ввоза в РФ, нашли 19 апреля на складах индивидуальных предпринимателей, которые торгуют фруктами и овощами. В коробках находились свежие груши сорта Конференция. По документам, страной происхождения является Польша.
«О польском происхождении груши свежей свидетельствовала маркировка на упаковке с продукцией. Но документы, подтверждающие фитосанитарный статус, отсутствовали», — сообщили в ведомстве.
Фрукты пришлось уничтожить.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
Нижегородская область получит 35 млн на внедрение инфосистем в больницах Мэр Владимир Панов представил проект новой структуры администрации города Депутат Госдумы Артем Кавинов оценил назначение Николая Николюка
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция вывела золотой запас из США198
Путин инициировал важное совещание118
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300329
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть25
Первый легальный бордель открывается в России357
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:49
Цымбалюк-Романовскую доставили на допрос
Шоу-бизнес
06:48
Грачевскому не дают видеться с внуком
Шоу-бизнес
00:57
Показали, где умер легендарный певец
Шоу-бизнес Происшествия
00:51
Отравление помогло Михалкову избежать позора
Шоу-бизнес
03:29
Кремль отреагировал на визовую блокаду США
Политика
04:54
Путин инициировал важное совещание
Политика Армия
03:48
Как «Мавроди в юбке» ограбила Пугачеву
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение