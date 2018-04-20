Объем погрузки на МЖД вырос в январе-марте на 8,4% — до 16,5 млн тонн

Объем погрузки на Московской железной дороги (МЖД) в январе-марте 2018 г. составил 16,5 млн тонн, что на 8,4% больше показателя годичной давности. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

«В I квартале 2018 г. уровень погрузки на Московской железной дороге составил 16,5 млн тонн, что на 8,4% (на 1,3 млн тонн) больше, чем за аналогичный период годом ранее. Прирост зафиксирован за счет предприятий горнодобывающей, нефтехимической и химической промышленностей, черной металлургии, зерновых и грузов в контейнерах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что наиболее заметный рост достигнут по номенклатурным позициям: зерно; черные металлы; нефтепродукты; руда железная; минеральные удобрения.

«На Московской железной дороге для привлечения дополнительного объема грузов железнодорожники развивают для клиентов сервисы и услуги, применяют гибкую тарифную политику, необходимые меры по сокращению времени и повышению надежности доставки грузов. Так, клиентам доступен сервис «грузовой поезд по расписанию», позволяющий значительно сократить сроки доставки грузов. По специальному расписанию перевозка доступна на 34 направлениях. В 2018 г. выросло количество клиентов, пользующихся этой услугой», — указано в сообщении.