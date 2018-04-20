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Уфимского практикующего мага не пустили в самолет
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Уфимского практикующего мага не пустили в самолет 

ufa1.ru 42 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Экстрасенс из Уфы Никита Турчин, участвующий в проекте «Дом-2», не смог попасть на Сейшельские острова. Юношу не пустили в самолет.
18 апреля Ольга Бузова выбирала, кого отправить из длительной поездки на африканские острова обратно в Москву, а кого поощрить и побаловать заморским солнышком. По решению ведущей, на остров отправилась Каролина Бабенко, Никита Турчин и еще один участник — Алексей Кудряшов.
Бузова отправила Турчина на остров, чтобы он пообщался с Каролиной и разобрался во всем. Юноша отказался лететь, так как уверен, что не сможет построить крепкие отношения, ведь он постоянно ссорится с девушкой. Но Каролина убедила юношу, что изменит свое поведение.
— Трое участников шоу отправились на Сейшелы. В итоге на остров попали только двое. Никиту Турчина со всем его скарбом мага и волшебника в самолет не пустили и сообщили ему, что он может быть опасен для пассажиров, — сообщают в руководстве шоу.
— Я постоянно говорил, что у меня плохое предчувствие, что мне не нужно лететь. Там строго с этим, я не могу лететь без ключей. Они побоялись пустить меня в самолет, посчитав, что людям грозит некая опасность, — объяснил Турчин участникам.
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