США составили список «русской информационной армии»

Американский стратегический исследовательский центр RAND в докладе «Влияние российских социальных сетей» сообщил своим читателям, в том числе пентагоновским чиновникам и сотрудникам администрации Белого дома, о наличии в нашей стране сильной и умной информационной армии.

RAND позиционирует себя, как солидную научную организацию, которая «разрабатывает решения проблем государственной политики, с тем, чтобы сделать (гражданские — авт.) общества во всем мире более безопасными, здоровыми и процветающими».

Вот и на этот раз «фундаментальное исследование», проведенное, кстати, на деньги канцелярии министра обороны США , должно было дать ответ на сложный вопрос, как переломить рост негативного отношения к Вашингтону и к Киеву со стороны россиян и части украинцев. Во всяком случае, «исследователи» Тодд Хелмус, Элизабет Бодин-Барон, Андре Радин, Мэдлин Магнусон, Джошуа Мендельсон и другие, утверждают, что сделали все возможное, чтобы «понять природу российской пропаганды в социальных сетях». И самое главное — им удалось идентифицировать всех русских людей, чьи посты, статьи и комментарии несут серьезную опасность для политики США.

Судя по всему, поименный список «кремлевской информационной армии» составлен и предоставлен заинтересованным организациям государств НАТО , а также Украины

В докладе RAND говорится, что русские пропагандисты не только работают на президента Путина внутри страны, но и «сеют через социальные сети инакомыслие в соседних государствах, а также в организациях Североатлантического договора и Европейского союза ». Причем, делают свое «черное» дело на редкость эффективно.

В частности, американские аналитики цитируют Тимоти Томаса, авторитетного на Западе британского специалиста по «российской информационной машине». Тот утверждает, что в эфире и в СМИ идет непрерывная когнитивная битва за сердца и умы, по сравнению с которой холодная война 2.0 — сущий пустяк.

Особую озабоченность экспертов RAND вызывает ситуация в «незалежной». «Нигде эта угроза не является более ощутимой, чем на Украине, которая оказалась в самом центре пропагандистского поля боя», — говорится в докладе. За океаном тревожит, что в Киеве все чаще говорят и пишут об извращении идеалов Майдана.

«Мои разочарования начались значительно раньше — еще на Майдане. Я уже в определенный момент понял, что все идет не туда, — поясняет свою точку зрения известный на Украине певец Александр Положинский. — …Я бы не называл «предательством» каждую информацию, которая распространяется в Facebook, даже негативного характера, и каждый спор, который вспыхивает на Facebook или где-то в других местах».

«Горький смех вызывают предложения властей сэкономить газ понижением температуры в помещениях на два градуса. Конечно, тот, у кого в квартире +25º, без особых неудобств проживет при температуре +23º, а что делать тем (и таких большинство), у кого сейчас +14º? — пишет бывший премьер-министр Украины (1990-1992 г.) Витольд Фокин — Тотальное обнищание одних и бессмысленное обогащение других, все больше похожи на геноцид. Откровения Байдена о том, как он заставил в течение шести часов заменить генерального прокурора, наглядно показали, кто в Украине хозяин».

Подчеркнём, что Витольд Фокин свое отношение к последствиям «Революції гідності» рассказал на портале gordonua.com, руководит которым участник двух Майданов Дмитрий Гордон , ярый сторонник евроинтеграции.

Абсолютно неважно, что критика высказана людьми, которых сложно заподозрить в симпатиях к Москве . Любое негатив к Майдану американцы приравнивают к «путинской пропаганде». Именно поэтому Положинского, Фокина и Гордона, как и многих других недовольных властями украинцев, в RAND, наверняка, взяли на карандаш. Даже если на них не повесили ярлык пророссийских агентов, то в базу данных «полезных идиотов Кремля» они уж точно попали. Такой список имеется и постоянно пополняется.

«Неправильное» видение ситуации происходит потому, что « Россия использует сложную пропагандистскую систему, которая включает в себя статьи, репосты, новости, комментарии на веб-страницах, бот-аккаунты в социальных сетях, короткие сообщения и хештеги чата Twitter», утверждают «исследователи» из RAND. В общей сложности они прочитали 22825114 текстовых материалов на русском языке 512143 авторов, взяв за основу уникальные учетные записи (не поленились, однако).

Под заокеанский анализ, по существу, попал весь рунет за последние четыре года. В итоге было выделено сообщество «Pro-Russian activists», участниками которого является 41 тысяча пользователей, включая журналистов, блогеров и активистов, чьи материалы наиболее читаемы.

По логике RAND, это и есть легендарная «русская информационная армия». А в Восточной Европе, главным образом на Украине, на переднем фронте когнитивной войны за сердца и умы украинцев и прибалтов бьются еще 39 тысяч местных активистов, которые тоже подходят под определение «Pro-Russian activists».

Что интересно: RAND четко очерчивает линию информационного фронта. Она пролегает между США и РФ, поскольку, к слову, «пропагандистское поле битвы» на Украине, в конечном счете, сводится к противостоянию Кремля и Белого дома.

«Коварство» Москвы заключается еще и в том, что «Россия рисует картину, согласно которой официальные лица европейских правительств являются марионетками администрации Белого дома». В итоге Германия Франция начинают проводить свою национальную политику, отстаивая право на суверенитет.

Афганистане, Но этого Кремлю мало. Распространяя, к примеру, статьи, о жестокости американских солдат во Вьетнаме Ираке , Россия подрывает единство западного мира. А новости о гигантском государственном долге Соединенных Штатов, «снижают доверие граждан и инвесторов к внешним рынкам», сетуют эксперты RAND.

Хуже того, если раньше граждане США как в бога верили национальным избирательным институтам, то сейчас из-за активности «Pro-Russian activists» в Facebook и Twitter ситуация в корне изменилась. В частности, во время выборов 45-го президента местные активисты в социальных сетях якобы по наводке из Москвы озаботились «обвинениями в мошенничестве, фальсификацией выборов и политической коррупцией».

Само страшное, по мнению RAND, что «Pro-Russian activists» пугают мир (западный — авт.) ядерной войной. Дескать, если что-то не нравится Кремлю, сразу обвиняют Америку, которая своими неосторожными движениями толкает планету к атомному апокалипсису. Все из-за того, что «в Кремле построена сложная пропагандистская организация, которая объединяет участников на разных уровнях атрибуции, чтобы обеспечить крупномасштабные и эффективные информационные операции (как внутри страны, так и заграницей)».

Словом, если влияние «русской информационной армии» будет расти, то даже в США возможны хаос и разрушение государственности, не говоря уже об Украине и Прибалтике.

А может быть, все проще, чем говорится в докладе RAND? Ведь и без «Pro-Russian activists» ясно, что после проамериканского Майдана уровень жизни на Украине многократно рухнул. И не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, к чему может привести растущий бешеными темпами госдолг США, который превысил $21 трлн. Как пишет Американский институт прессы, благодаря интернету простые люди стали критичнее относиться к новостям официальных СМИ, причем во всех странах мира. И в России — тоже.

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