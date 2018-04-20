Изобретатели старших классов

Полностью автономный квадрокоптер, рядом с ним таблица Менделеева размером со школьную доску, со светящимися кнопочками и шрифтом Брайля, чуть поодаль — мягкий игрушечный дом-трансформер розового цвета. Тут же их создатели. Очень серьезные, даже нахмуренные и от этого слишком взрослые старшеклассники готовятся к последнему испытанию — презентации своих проектов перед жюри.

Конкурс проводится с 2006 года, компания принимает сотни заявок от школьников из разных регионов России . В этом году на конкурс, поддержанный Минобрнауки , ребята прислали более 300 работ, из которых только шесть вышли в финал.

Доказать, что ты лучший из лучших, нелегко. Надо не только рассказать о своих проектах и продемонстрировать их в действии, но и ответить на вопросы жюри.

Первой представлять свое изобретение выпало Елизавете Богдановой, ученице 10-го класса из подмосковной Черноголовки.

«По данным ВОЗ, каждые 1,5 минуты в России происходит инсульт», — уверенно начинает презентацию девушка. Видно, что выступать перед аудиторией ей не впервой.

После инсульта, продолжает Богданова, врач наблюдает больного и может сделать лишь субъективные выводы о его состоянии и степени снижении силы его мышц. Врач может не увидеть и не почувствовать движение руки больного и поставить неправильный диагноз. Предотвратить это, считает Богданова, поможет созданный ею прибор «Рехаб». Это устройство для диагностики пареза верхних конечностей и для реабилитации больных после инсульта. На первый взгляд «Рехаб» напоминает пыточное устройство: это платформа с подставками-датчиками под каждый палец, на которую надо положить левую руку, а к каждому пальцу пластырем прикрепляется датчик, фиксирующий движение и массирующий. Класть туда руку совсем не хочется.

Тогда «Рехаб» тестируют. Сначала на подруге Богдановой, а потом его просит испытать на себе один из членов жюри — старший научный сотрудник научно-исследовательского центра «Термохимия материалов» и кафедры металловедения цветных металлов НИТУ «МИСиС» Владимир Чеверикин. Владимир смело кладет руку на аппарат, и ничего ужасного с ним, судя по улыбке, не происходит. Более того, судя по всему, Чеверикину даже приятно. Когда испытание заканчивается и довольный Чеверикин возвращается в партер, начинается самое сложное для автора изобретения — сессия вопросов.

Их у жюри много. От добродушных — про то, сколько времени ушло на создание установки («Целое упорное лето», — отвечает девушка), до весьма въедливых — про точность датчиков, патентование и исследование аналогов этого устройства.

Богданову наконец отпускают с миром, и на сцену поднимается следующий финалист — Артем Яковлев из Новосибирска . Одиннадцатиклассник спроектировал целую автономную мультикоптерную систему — автоматическую зарядную станцию и квадрокоптер с функцией визуального позиционирования и автопилота. Пока что этот аппарат может пролететь без подзарядки 20 минут и подняться на высоту до 1 километра.

Чтобы коптер смог сесть точно на место стыковки с зарядкой, на станции установлены захваты, которые работают по принципу закрывающейся диафрагмы у фотоаппарата: квадрокоптер может приземлиться на край этой площадки, затем все лучи синхронно сдвигаются к середине, центруют аппарат, и он оказывается точно над зарядкой.

Яркий, красно-желтый квадрокоптер притягивает взгляды и так и просится взлететь в пасмурное московское небо за стеклянной крышей здания «Сименс» . Но, увы, демонстрации его летных способностей не будет. Зато члены жюри могут со всех сторон исследовать аппарат.

Яковлев считает, что такой квадрокоптер можно установить, например, в тайге для мониторинга лесных пожаров. Аппарат будет регулярно взлетать, делать панорамную съемку местности тепловизором, садиться на станцию подзарядки, которая, в свою очередь, будет снимать с него данные и отправлять на пульт МЧС

— В таком деле, как контроль за пожарами, будет трудно применить. Села ворона — и все. Нет ли менее критичных применений вашей работы? — сомневается один из членов жюри.

— Естественно. С помощью этой работы можно проводить контроль линий газопровода, электропередач, производить доставку или оценку ЧС, — хладнокровно отвечает Яковлев на этот и все остальные вопросы. Вопросов и замечаний, кстати, снова много: о стоимости прибора, его грузоподъемности, дальности полета.

— Ну, начнем, — выдыхает в микрофон третий «экзаменуемый», девятиклассник Михаил Щербаков из Уфы . Он разработал таблицу Менделеева для незрячих и слабовидящих.

Таблица размером почти с классную доску, со шрифтом Брайля и осязаемыми границами у каждой ячейки с элементом, чтобы их было проще прочитать руками. В ячейке каждого элемента есть кнопка, нажав на которую можно прослушать справку о выбранном элементе.

— Фосфор: VA группа, третий период, третий ряд, порядковый номер 15, — говорит таблица скучным женским голосом.

А можно и проверить знания. Учитель выбирает специальный режим на доске, и тот же самый голос будет найти на ней железо или, скажем, аргон. Чтобы ответить на вопрос, надо нажать на кнопку нужного элемента.

— Ваша оценка — три, — сообщает Щербакову доска, после того как он специально неправильно выбрал не тот элемент.

Судя по реакции жюри, они с этим баллом не согласны. Много благодарят за важный социальный проект и «глубокую проработку», предлагают сделать длиннопериодную таблицу, чтобы слабовидящим и незрячим было проще изучать химию в вузах или таблицы из других областей знания.

Место Щербакова занимает Кирилл Полтораднев из Екатеринбурга , который вместе с Ильей Аюповым разработал прибор SmartPasser, определяющий тип нагрузки в электрических сетях низкого напряжения.

— Часто ли вы задавались вопросом, из чего состоит ваше потребление и есть ли способ сократить его? — начинает презентацию Полтораднев, в интонациях которого слышится что-то от Стива Джобса . Вместе с Аюповым они подсоединяют к прибору то мобильный телефон, то ноутбук, после чего на экране меняются показания прибора.

Но жюри настроено скептически. Звучат вопросы о техническом решении и понимании самих ребятами того, что они делают, и о том, кому, по мнению конкурсантов, может понадобиться такой прибор. И, кажется, ответы создателей SmartPasser не могут их переубедить.

Ребята уходят, и вместо электроники на сцену неожиданно выносят розовый куб из поролона с открывающимися окошками и дверью, деревьями, цыплятами на липучках и другими красочными элементами. Этот детский развивающий кубик-трансформер «Добрые сказки» своими руками сделала Надежда Пропастина из поселка Комсомолец Краснодарского края . Мягкий дом сделан из блоков, крепящихся друг к другу на липучках, поэтому его легко можно «перестроить» в сцену, на которой дошкольник может разыграть русскую народную сказку.

Члены жюри, которые только что строго требовали ответы у ребят, как будто вспомнили о детях и внуках или дружно надели мягкие тапочки вместо жестких ботинок, — подобрели, заулыбались, голоса стали мягче. «Все такое милое», — сказали, кажется, все эксперты и единодушно назвали этот проект самым добрым.

Жюри возвращается после совещания и наконец-то объявляет имена лауреатов. Третье место занял Артем Яковлев и его автономная мультикоптерная система. «Серебро» у создательницы «Рехаба» Елизаветы Богдановой. А победителем стал Михаил Щербаков, получивший кубок и сертификат на 350 тысяч рублей.