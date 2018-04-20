«Прямо в одежде нырнул в воду». Пожарный спас из воды двух малышек в Арзамасском районе

— Пожарный села Ковакса Арзамасского района Азамат Насыров в свободное от работы время ехал на своей машине в районный центр. Он проезжал по одной из улиц села, когда его машину остановила местная жительница, — рассказали сегодня в ГУ МЧС по Нижегородской области . — Женщина была в крайне взволнованном состоянии и с трудом смогла объяснить, что на водоеме под лед провалилась пятилетняя девочка. Немедля ни секунды, Азамат выбежал из машины и бросился к водоему на помощь ребенку.

Когда работник пожарной охраны оказался рядом с озером, Милана , так зовут девочку, находилась в воде на расстоянии порядка 2,5 метров от берега и изо всех сил цеплялась за лед. Она пыталась звать на помощь, но все было тщетно: ледяная вода сковала ее тело, и девочка не могла вымолвить ни слова. Насыров прямо в одежде нырнул в воду и вытащил ребенка на берег. Подоспевшие жители соседних домов на руках отнесли Милану в теплое помещение и вызвали медиков.

Но на этом едва не ставшая трагической история не закончилась. От очевидцев Азамат узнал о том, что Милана ходила по льду озера не одна — с ней была ее подруга Настя, тоже дошкольница. Но ее на водоеме видно не было. Насыров нырнул еще раз, обследовал дно и сумел вытащить ребенка. Девочка успела получить сильное переохлаждение и не подавала признаков жизни.

— Настя была синего цвета, пульс отсутствовал. Я поспешил оказать ей первую помощь, проведя искусственную вентиляцию легких. Через некоторое время девочка начала дышать и пришла в себя, — рассказывает Азамат Маратович. — Мы отнесли ее в теплое помещение и согрели. К этому времени подоспели медики.

Врачи осмотрели девочек и оказали им необходимую помощь. Одну из них, Настю, госпитализировали. Со слов врачей, сейчас ей уже стало лучше.

Позже выяснилось, что Милана и Настя живут вблизи озера. Дети одни гуляли на улице и решили испытать лед на прочность. Лишь по воле случая рядом оказался Насыров и не дал девочкам погибнуть.

В настоящее время в ГУ МЧС России по Нижегородской области решается вопрос о награждении пожарного Насырова медалью «За спасение погибавших на водах».

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