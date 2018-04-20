Количество долгостроев в Сибири уточнят с помощью космических снимков

НОВОСИБИРСК , 20 апреля. / ТАСС /. Реестры проблемных строек в регионах Сибирского федерального округа (СФО) будут сверены с данными спутниковой фотосъемки. Об этом сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло в ходе совещания по вопросу решения проблем «обманутых» дольщиков.

"Мы, со своей стороны, сделаем независимый контроль, как мы сейчас работаем по незаконной вырубке леса. Это аэрофотосъемка (или космическая съемка). На всех территориях наших субъектов такая съемка будет проведена по всем недостроям. Потом мы по каждому этому недострою потребуем информацию и сопоставим данные, чтобы не получилось так, что у вас в реестрах есть неучтенные объекты", — сказал он.

Полпред уточнил, что кадры аэрофотосъемки у него на руках уже есть, но их предстоит уточнить — далеко не все недостроенные объекты на карте можно считать проблемными.

Меняйло указал, что сейчас в реестрах регионов СФО находятся 139 проблемных домов. По данным и. о. начальника Управления Генеральной прокуратуры РФ в СФО Галины Череватенко, долгостроев на самом деле больше -153.