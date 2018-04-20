Челябинская больница во время субботника использовала мешки для трупов

ЧЕЛЯБИНСК , 20 апреля. /Корр. ТАСС Александр Чирков /. Сотрудники Челябинской городской клинической больницы №1, по данным соцсетей, использовали списанные мешки для трупов во время субботника, сложив в них собранный мусор.

Фотографии мешков, оставшихся после субботника на территории медицинского учреждения, опубликовали пользователи одной из социальных сетей.

"На складе ГКБ №1 лежали старые списанные мешки для трупов, которые использовали на субботнике. Со старшей медсестрой уже проведена беседа. Ничего криминального в этом нет", — сказали ТАСС в в пресс-службе городского управления здравоохранения.