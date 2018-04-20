На празднике «Цветение маральника» устроят фотозоны с хаски и соколами

Несколько площадок для фотосессий появятся на «Бирюзовой Катуни», где 29 апреля пройдет праздник «Цветение маральника».

Так, на площадке, где пройдет фестиваль «Крестьянское гостеприимство», для красивых кадров установят телегу, русскую печь, самовары.

Также будет несколько фотозон с животными. Отдыхающие смогут сфотографироваться с хаски Алтайского центра ездового спорта, соколами из питомника «Алтай Фалькон», а также борзыми Царской псовой охоты.

Будет организована и площадка с символикой праздника «Цветение маральника». Ее украсят деревом в виде сердца, декоративной фоторамкой с хэштегом #цветениемаральника. Здесь же будет установлена фигура сказочного лося.

Развлекать гостей будут нарядные артисты и ростовые куклы, с которыми также можно сфотографироваться.