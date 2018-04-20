Ещё
На празднике «Цветение маральника» устроят фотозоны с хаски и соколами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На празднике «Цветение маральника» устроят фотозоны с хаски и соколами 

АиФ — Алтай 45 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Несколько площадок для фотосессий появятся на «Бирюзовой Катуни», где 29 апреля пройдет праздник «Цветение маральника».
Так, на площадке, где пройдет фестиваль «Крестьянское гостеприимство», для красивых кадров установят телегу, русскую печь, самовары.
Также будет несколько фотозон с животными. Отдыхающие смогут сфотографироваться с хаски Алтайского центра ездового спорта, соколами из питомника «Алтай Фалькон», а также борзыми Царской псовой охоты.
Будет организована и площадка с символикой праздника «Цветение маральника». Ее украсят деревом в виде сердца, декоративной фоторамкой с хэштегом #цветениемаральника. Здесь же будет установлена фигура сказочного лося.
Развлекать гостей будут нарядные артисты и ростовые куклы, с которыми также можно сфотографироваться.
АиФ — Алтай: последние новости
Алтайские депутаты проконтролируют сокращения в школах Решение проблем с теплоснабжением в России разобрали на примере Рубцовска В Алтайском крае без вести пропал 20-летний парень
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция вывела золотой запас из США199
Путин инициировал важное совещание123
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть26
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300324
Первый легальный бордель открывается в России358
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:49
Цымбалюк-Романовскую доставили на допрос
Шоу-бизнес
06:48
Грачевскому не дают видеться с внуком
Шоу-бизнес
00:57
Показали, где умер легендарный певец
Шоу-бизнес Происшествия
00:51
Отравление помогло Михалкову избежать позора
Шоу-бизнес
03:29
Кремль отреагировал на визовую блокаду США
Политика
04:54
Путин инициировал важное совещание
Политика Армия
03:48
Как «Мавроди в юбке» ограбила Пугачеву
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение