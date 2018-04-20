Шохин: российский бизнес не настроен на выстраивание нового «железного занавеса»

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Хейли после путаницы с антироссийскими санкциями заявила о прекрасных отношениях с Трампом

Володин не исключил уголовную ответственность за исполнение санкций США на территории РФ

Ледовая переправа между Архангельском и островами закрыта, еще 4 могут закрыть за неделю