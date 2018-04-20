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Шохин: российский бизнес не настроен на выстраивание нового «железного занавеса»
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Шохин: российский бизнес не настроен на выстраивание нового «железного занавеса» 

ТАСС 47 минут назад
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин по итогам обсуждения «антисанкционного закона» в Госдуме РФ отметил, что бизнес не настроен на формирование нового «железного занавеса».
"Для нас, для бизнеса очень важно соблюсти баланс. Баланс между защитой национальных экономических интересов, геополитических интересов России и интересов развития экономики. Многие иностранные компании активно работают в России, инвестируют в российскую экономику, предоставляют товары и услуги, в которых российская экономика нуждается, и мы, безусловно, не намерены способствовать, в том числе через этот закон, некой изоляции России, выстраиванию нового «железного занавеса», — заявил журналистам Шохин.
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