Оказавшийся в уголовном розыске дворник чуть не убил петербургского пиарщика

На днях в доме на 6-й Советской улице дворник напал на пиарщика Александра Калдыбу и воткнул железный штырь ему в грудь. Позже оказалось, что преступник находится в уголовном розыске, что не помешало ему год проработать на петербургских улицах. Мы попросили Александра подробно рассказать нам о происшествии. Рабочие сами заняли нежилые помещения в нашем дворе на 6-й Советской улице: в подвале соседнего дома они живут вместе с семьями и детьми, а в нашем устроили себе мастерскую и кафе. Там они курят, дым проникает в парадную — а она маленькая, всего семь квартир, и соседки думали, что пахнет из-за меня или кого-то из моих гостей. Я пытался выяснять, кто же все-таки виновник неприятного запаха, и заметил, что место облюбовали дворники. Мы их регулярно выгоняли, связывались с руководством, нам говорили, что примут меры, но ничего не менялось.

17 апреля я шел домой, снова почувствовал запах из подвала и решил зайти к ним поговорить. Там находились двое мужчин — наш дворник Анатолий и его друг, они курили и пили водку. Я на них поругался, привел заместителя их начальника, она подтвердила, что права находиться здесь у них нет, и мы позвали домуправа, но не дождались, и я поднялся домой. Потом я подумал, что он все-таки пришел, спустился и снова наткнулся на дворника. Я его спросил: «Что вы тут делаете?», а он, не сказав ни слова, ударил меня в грудь штырем — писали, что это было шило, но в таком случае я бы уже умер. Мне повезло — железо пошло не вглубь, а вниз. То ли кофта от Яниса Чамалиди спасла, то ли я дернулся удачно. Рана получилась глубокая, но штырь попал в мышцу.

Я метнулся вглубь подвала, он во вторую руку взял кусок трубы, у меня под ногами был синий пластиковый тазик, я его схватил и пытался им защищаться. Он за мной бегал, но мне удалось метнуться на улицу по направлению к ТСЖ, куда я ходил за его начальницей. Уже когда бежал, я почувствовал боль, приподнял кофту и увидел, что во мне дырка. В ТСЖ мне оказали первую помощь, вызвали скорую, полицию, все приехали очень быстро, его поймали, я его опознал. Выяснилось, что он находится в уголовном розыске за то, что пьяным сбил человека — причем устроился он уже после происшествия и проработал у нас год, я регулярно его видел и здоровался с ним, иногда просил что-то убрать. Меня быстро прооперировали в Мариинской больнице и выписали на следующий день, сейчас моему здоровью ничего не угрожает.

Почему рабочие занимают подвалы, мне неизвестно. Домуправ — это такой же бывший дворник, поэтому он закрывает на произвол глаза. Я неоднократно обращался к руководству Жилкомсервиса, они соглашались, что так быть не должно, но ничего не делали. Сейчас они, конечно, в жуткой панике. Анатолия не отпустят — в регион, в котором его разыскивают, уже сообщили о поимке. Теперь к предыдущему обвинению добавится покушение на убийство, и на улицу он не вернется. Меня спасло чудо, но осознание того, что меня чуть не убил обычный дворник в подвале собственного дома, несколько напрягает. Я написал заявление о возбуждении уголовного дела и в дальнейшем планирую выяснить, каким же все-таки образом его приняли на работу.