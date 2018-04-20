В Калининграде жители одного из домов на Левитана 4-й месяц живут без утеплённого фасада

Новостройка была возведена с большими недочетами, их вскрыл сильный декабрьский ураган. Плюс крыша дома постоянно протекает. Спросить за недоработки не с кого, компания — застройщик банкрот.

— Вот этот дом на улице Левитана был построен в 2013 году. На него сейчас распространяются гарантийные обязательства. Но компания-застройщик признана банкротом. И он передан на баланс областного агентства по имуществу. При возведении утеплитель здесь крепился на два дюбеля вместо пяти.

Ещё в декабре фасад многоэтажки повредил сильный ветер: утеплитель полностью сорвало. Тогда все недоработки строителей на себе ощутила семья Дениса Сидоренко . В его квартире на 6 этаже столбик термометра ушел в глубокий минус. Весна в детскую принесла новые сюрпризы.

Денис Сидоренко, житель улицы Левитана:

— Плесень начинает выходить и вот уже черные пятна пошли, дома невозможно находиться, плесень, дети болеют, дома несколько раз переклеивали обои, но стены еще сырые, они не успевают прогреться и все равно весь этот грибок выступает обратно, то есть находиться здесь невозможно маленьким детям.

Страдают не только жители подъезда, где отвалился утеплитель. Но и весь дом. Александр Дубко старается больше гулять с сыном Павлом по улице. Жалуется: в его квартире повышенная влажность.

Александр Дубко, житель улицы Левитана:

— Сыпятся потолки, заливает полностью балкон в подъезде, на 9 этаже постоянно лужи в дождь, стены в ужасном состоянии, постоянно мокрые и ребенок маленький в такой квартире, где постоянно течет крыша — не очень хорошо!

Управляющей компании, которая только в 2018 году вступила в права, от этого не легче. Проблемы есть у всех домов, которые коммунальщики обслуживают на улице Левитана.

Дмитрий Базаров, главный инженер управляющей компании:

— Крыши текут постоянно по всем 4 домам, которые мы выиграли на конкурсной основе. Все верхние этажи постоянно протекают. Примыкания текут, плохо сделана обшивка из жести. Фасад, слава богу, что только на одном! Есть предпосылки, что ещё отвалится. Запросто тут! Демонтировать все это дело и заново лепить!

Региональное правительство приняло решение выделить средства на ремонт фасада и кровли. Когда начнутся работы, в фонде капитального ремонта обещали прокомментировать в ближайшее время.