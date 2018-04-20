Улицу Федорова пробьют до объездной дороги в 2019 году 

«Заключен муниципальный контракт на строительство участка улицы Федорова от обхода города Тюмени до улицы Широтной. Объект предполагается реализовать в два этапа в течение двух лет. На первом этапе будет построена дорога от объездной до гаражного кооператива „Широтный“. Параллельно ведется работа по изъятию земельных участков под гаражами для завершения устройства участка улицы», — сказал он.
В рамках строительства дороги будет организована прокладка инженерных сетей. «Будем стремиться максимально оперативно завершить основные работы исходя из погодных условий. Нужно провести коммуникации, — добавил Фролов. — Но в любом случае в этом году появится дорожное покрытие до самых гаражей. А в 2019 году завершим проект».
Добавим, что этот объект имеет большое значение для развития транспортного узла в районе сосредоточения торговых центров Кристалл, Метро Лента, Ашан, Леруа Мерлен. В связи с этим, а также плотной застройкой в этом районе наблюдается затруднение движения транспорта. Поэтому жители улиц Менделеева, Широтной и других прилегающих улиц с нетерпением ждут реализации проекта.