Ещё
Улицу Федорова пробьют до объездной дороги в 2019 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Улицу Федорова пробьют до объездной дороги в 2019 году 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Заключен муниципальный контракт на строительство участка улицы Федорова от обхода города Тюмени до улицы Широтной. Объект предполагается реализовать в два этапа в течение двух лет. На первом этапе будет построена дорога от объездной до гаражного кооператива „Широтный“. Параллельно ведется работа по изъятию земельных участков под гаражами для завершения устройства участка улицы», — сказал он.
В рамках строительства дороги будет организована прокладка инженерных сетей. «Будем стремиться максимально оперативно завершить основные работы исходя из погодных условий. Нужно провести коммуникации, — добавил Фролов. — Но в любом случае в этом году появится дорожное покрытие до самых гаражей. А в 2019 году завершим проект».
Добавим, что этот объект имеет большое значение для развития транспортного узла в районе сосредоточения торговых центров Кристалл, Метро Лента, Ашан, Леруа Мерлен. В связи с этим, а также плотной застройкой в этом районе наблюдается затруднение движения транспорта. Поэтому жители улиц Менделеева, Широтной и других прилегающих улиц с нетерпением ждут реализации проекта.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
СМИ: задержана руководитель налоговой службы Тюменской области Советник Трампа подтвердил разработку новых санкций против России Единственного российского производителя БМП могут обанкротить
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция вывела золотой запас из США200
Путин инициировал важное совещание130
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть26
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300315
Первый легальный бордель открывается в России358
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:49
Цымбалюк-Романовскую доставили на допрос
Шоу-бизнес
06:48
Грачевскому не дают видеться с внуком
Шоу-бизнес
00:57
Показали, где умер легендарный певец
Шоу-бизнес Происшествия
00:51
Отравление помогло Михалкову избежать позора
Шоу-бизнес
03:29
Кремль отреагировал на визовую блокаду США
Политика
04:54
Путин инициировал важное совещание
Политика Армия
03:48
Как «Мавроди в юбке» ограбила Пугачеву
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение