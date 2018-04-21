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На улице Федорова построят новые остановки и поставят светофоры
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На улице Федорова построят новые остановки и поставят светофоры 

72.ru 59 минут назад
Фото: 72.ru
Стали известны подробности развития улицы Федорова, которую хотят продлить до объездной. Строители возведут новые четыре остановки и поставят четыре светофора. Победителем аукциона стала компания «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие». На этот проект из городского бюджета выделено порядка 227 миллионов рублей, из них 194,3 миллиона рублей будет потрачено в 2018 году, а 33,5 миллионов рублей в 2019 году, когда и будет завершено строительство. — Победителю аукциона предстоит снести гаражи, положить асфальт, сделать велодорожку, обустроить остановочные комплексы, пешеходные ограждения, установить дорожные знаки, урны и велопарковки, — сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени на сайте госзакупок. Окончание работ запланировано на ноябрь 2019 году. В этом году строителям придётся снести гаражи, которые стоят на улице Широтная. Ранее сообщалось, что между улицами Дмитрия Менделеева и Николая Семенов должен появиться новый сквер, который внешним видом будет напоминать знак бесконечность.
Схема новых перекрестков и остановок на улице Федорова
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