На улице Федорова построят новые остановки и поставят светофоры 

Стали известны подробности развития улицы Федорова, которую хотят продлить до объездной. Строители возведут новые четыре остановки и поставят четыре светофора. Победителем аукциона стала компания «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие». На этот проект из городского бюджета выделено порядка 227 миллионов рублей, из них 194,3 миллиона рублей будет потрачено в 2018 году, а 33,5 миллионов рублей в 2019 году, когда и будет завершено строительство. — Победителю аукциона предстоит снести гаражи, положить асфальт, сделать велодорожку, обустроить остановочные комплексы, пешеходные ограждения, установить дорожные знаки, урны и велопарковки, — сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени на сайте госзакупок. Окончание работ запланировано на ноябрь 2019 году. В этом году строителям придётся снести гаражи, которые стоят на улице Широтная. Ранее сообщалось, что между улицами Дмитрия Менделеева и Николая Семенов должен появиться новый сквер, который внешним видом будет напоминать знак бесконечность.
Схема новых перекрестков и остановок на улице Федорова