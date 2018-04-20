Московские строители нашли человеческий скелет во время раскопок на территории церкви 

Московские строители нашли человеческий скелет во время раскопки траншеи на территории церкви на 1‐м Красковском проезде. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
По указанному адресу располагается Храм в честь Преподобного Серафима Саровского.
Рабочие рыли траншею на территории церкви и нашли скелет человека. На место выехали полицейские и другие специалисты. Они установили, что человек, чей скелет нашли, умер больше года назад.
Как останки оказались на территории храма — предстоит выяснить правоохранителям. Кости направили в морг.
По данному факту проводится проверка.
19 апреля в московском парке на севере столицы нашли скелет еще одного человека. Останки были спрятаны в колодце, передает сайт «Дни.ру».
А 16 апреля человеческий скелет нашли в парке Можайского района Москвы. На указанной местным жителем локации полицейские нашли череп, кости ног и грудную клетку человека.