На улице Семьи Шамшиных вырубили деревья — чиновники заметили и требуют посадить их обратно

Мэрия Новосибирска составила протокол об административном нарушении в отношении предпринимателя, который вырубил деревья у дома № 45Б на улице Семьи Шамшиных в Центральном районе города.

Информация о незаконной вырубке деревьев поступила в редакцию НГС. Местных жителей возмутила вырубка деревьев и незаконные земельные работы у их дома.

«В течение часа на участке, прилегающем к дому по адресу Семьи Шамшиных, 45Б, напротив первой инфекционной больницы, был вырублен лесной массив. Вырубленные деревья были вывезены, а площадку разровняли. На вопросы, какая организация ведёт работы, есть ли разрешение администрации, есть ли порубочный лист — ответов не последовало. Есть информация о том, что там планировался киоск, под который выделили участок 2,5 на 3 метра. Однако площадь вырубки 20 на 40 метров. Оставили только два крупных дерева и ёлочки с краю. Сработали очень быстро, а как только начали задавать вопросы, люди, которые там уже что-то мерили, очень быстро ретировались, бросив остатки выкорчёвок», — сообщил в редакцию НГС местный житель Илья Михеев , который стал очевидцем вырубки 17 апреля.

В ответ на запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска пояснили, что предприниматель по согласованию с жителями дома планировал установить на придомовой территории нестационарный объект. При этом он не предоставил в администрацию города никаких документов.

«При подготовке придомовой территории под установку нестационарного объекта физическим лицом был произведён снос зелёных насаждений и производство земляных работ без оформления разрешений в установленном порядке», — пояснили в пресс-службе мэрии.

В отношении предпринимателя составлено два протокола об административном правонарушении. Мэрия обязала его благоустроить повреждённый земельный участок.